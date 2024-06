Rock in Rio Lisboa estreia-se em novo espaço, o Parque Tejo

O altar onde esteve o papa Francisco inspira um mural pela paz e por um mundo melhor. Diogo Campos, o arquiteto que concebeu a cenografia do novo espaço, e Roberta Medina falaram à Antena 1.A vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina, aconselha deslocação até ao festival em transportes públicos.Todas as noites do festival vai haver um espetáculo de celebração dos 20 anos do Rock in Rio. No fim de semana de 22 e 23 de junho, o Palco Mundo recebe ''Jonas Brothers'', ''Ivete Sangalo'' e ''Doja Cat''.