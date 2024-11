Selecionados seis finalistas para a primeira edição do Prémio Wook Novos Autores

"A Palavra que Resta", de Stênio Gardel, "Souvenir", de Marta Hugon, "Não Há Pássaros Aqui", de Victor Vidal, "Teoria das Catástrofes Elementares", de Rita Canas Mendes, "As Três Mortes de Lucas Andrade", de Henrique Raposo, e "Campo Pequeno", de João Pedro Vala, são as seis obras selecionadas, entre as 80 avaliadas, das quais será escolhida a vencedora, a anunciar no próximo mês de janeiro.

À exceção de "Campo Pequeno", de João Pedro Vala, que se estreou no romance em 2022 com "Grande Turismo", e de "Souvenir", coletânea de contos e primeiro livro de Marta Hugon, todas as outras obras são romances de estreia.

"A Palavra que Resta", do escritor brasileiro Stênio Gardel, editada em Portugal pela Dom Quixote, foi semifinalista do Prémio Jabuti, o mais importante de literatura, no Brasil, e finalista do Prémio São Paulo de Literatura, em 2022. No ano seguinte, recebeu o National Book Award para a melhor obra traduzida nos Estados Unidos. Especialista em Escrita Literária, Stênio Gardel tem vários contos publicados.

Vencedor do Prémio Leya, "Não Há Pássaros Aqui", do escritor Victor Vidal, nascido no Rio de Janeiro, é outra obra também já distinguida, entre os finalistas. Este romance foi publicado em Portugal, pelo Grupo Leya, na sequência da atribuição do prémio no ano passado. Historiador da arte, Victor Vidal tem diferentes estudos publicados, sendo "Não Há Pássaros Aqui" a sua estreia na ficção.

"Teoria das Catástrofes Elementares", de Rita Canas Mendes, editado pela Elsinore, surge no percurso da escritora, que já tem vários títulos publicados, nas áreas do guia prático e do livro infantil. Uma situação similar à do colunista do Expresso Henrique Raposo, finalista com "As Três Mortes de Lucas Andrade", uma ficção inédita, editada pela Quetzal, entre os títulos de opinião e ensaio que tem publicados.

Da cantora Marta Hugon, professora na Escola de Jazz Luiz VilasBoas, que se estreou nas letras com a publicação do seu conto "Conceição", pela revista Granta em língua portuguesa, foi selecionado "Souvenir", conjunto de histórias curtas, publicado pela Tinta da China.

"Campo Pequeno", de João Pedro Vala, publicado este ano pela Quetzal, sucede ao romance "Grande Turismo" e ao conjunto de 50 narrativas "Terra" de 2023, do escritor e tradutor.

O Prémio Wook tem por objetivo "dar um lugar de destaque aos novos autores, através da divulgação de obras que ilustrem a diversidade, a criatividade e a qualidade da produção literária em língua portuguesa", lê-se no comunicado da livraria `online` do grupo Porto Editora.

De acordo com o regulamento, o prémio "distingue novos autores que tenham até duas obras de ficção literária editadas em Portugal" e "originalmente em língua portuguesa". Para a primeira edição do prémio foram consideradas obras que chegaram às livrarias entre 01 de outubro de 2023 e 30 de setembro deste ano.

O júri desta primeira edição é presidido pelo escritor João Tordo, acompanhado por dois elementos da equipa da Wook.

O prémio consiste "num galardão" e na promoção "dos finalistas e, em particular, do autor e obra premiada, através dos meios impressos e digitais disponíveis" da Wook, junto dos "seus clientes e do mercado livreiro".

O vencedor será anunciado na terceira semana de janeiro de 2025 e a entrega do prémio está prevista para o mês seguinte.