Single "Só penso nisso" de Rita & Os Usados de Qualidade gravado na Filarmónica Incrível Almadense

Os Usados de Qualidade são: no piano Manuel Paulo (Ala dos Namorados, Rio Grande), na guitarra José Peixoto (Madredeus, Lisbon String Trio), no baixo Norton Daiello (Couple Coffee), na percussão Ruca Rebordão (Couple Coffee), com letras de João Monge

E a voz de Rita Redshoes.





Capa single Rita & Os Usados de Qualidade - Só Penso Nisso





“Os Velhos (Passaram simplesmente pela vida) como se fosse apenas um lugar. Alguns foram andando até parar, outros marcaram hora de partida”, João Monge

Mas há uma geração mais velha de músicos que, em vez de parar, ou olhar para trás, resolve seguir animadamente em frente, capitalizando décadas de carreira firme e diversificada.





Sentindo-se entrar naquela fase da vida em que todos começam a recordar e a olhar para trás, coisa que abomina, José Peixoto pensou em “como dar um futuro ao passado que temos”. Falou com João Monge, e depois com Manuel Paulo (todos acima dos 60 anos) e – velhos são os trapos – estavam prestes a nascer os Usados de Qualidade!





O guitarrista diz que “no todo, tratou-se de agarrar nos nossos longos percursos, que são muito diversos, e chegar a este ponto de encontro, em que temos uma nova equação por resolver: como aplicar a experiência de cada um para transformar a música? Não na invenção do reportório que as canções já estavam escritas, algumas há 20 anos, mas de como vestir o repertório? Essa roupa nova ouve-se nos arranjos – e é uma novidade para todos.”





Faltava acrescentar uma voz de qualidade e a escolha recaiu sobre Rita Redshoes que se “apropriou das canções” e as elevou, dando-lhes um cunho próprio.





No dia 22 de Novembro lançaram o seu primeiro single ‘Só penso nisso’ na histórica Academia Dramática Familiar “1º de Novembro de 1898”, em Pedrouços, onde têm ensaiado.





E partilharam outras três músicas: “O que é que tu tens”, “Há dias” e “Salvação”.No início de 2025, sai o álbum – gravado ao vivo em estúdio - com temas que vão do profundo ao humorístico, num estilo com sofisticação sem peso, o que não quer dizer ligeiro e, do que ouvimos das 4 canções interpretadas, com algumas notas jazzy.A estes Usados de Qualidade, a experiência confere-lhes um despreendimento que lhes permite celebrar a música em liberdade.