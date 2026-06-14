A tetracampeã Alemanha goleou, por 7-1, a seleção do Curaçau, uma das quatro estreantes do Campeonato do Mundo de 2026, em jogo da primeira jornada do Grupo E.
Reportagem
Desporto
Alemanha goleou na estreia de Curaçau
RTP
No Estádio NRG, Felix Nmecha inaugurou o marcador, aos seis minutos, para os germânicos, tendo Livano Comenencia, aos 21, reposto a igualdade, desfeita ainda antes do intervalo com golos de Nico Schlotterbeck (38) e Kai Havertz, aos 45+5, de grande penalidade.
No segundo tempo, a Alemanha ampliou a vantagem através de Jamal Musiala (47), Nathaniel Brown (68), Deniz Undav (78) e Kai Havertz (88), que se juntou ao norte-americano Folarin Balogun na lista de jogadores a `bisarem` no Mundial2026.
O triunfo coloca a Alemanha na liderança do grupo, que integra ainda as seleções do Equador e da Costa do Marfim, que jogam às 00:00 de segunda-feira (horas de Lisboa).