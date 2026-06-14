Alemanha goleou na estreia de Curaçau

A tetracampeã Alemanha goleou, por 7-1, a seleção do Curaçau, uma das quatro estreantes do Campeonato do Mundo de 2026, em jogo da primeira jornada do Grupo E.

No Estádio NRG, Felix Nmecha inaugurou o marcador, aos seis minutos, para os germânicos, tendo Livano Comenencia, aos 21, reposto a igualdade, desfeita ainda antes do intervalo com golos de Nico Schlotterbeck (38) e Kai Havertz, aos 45+5, de grande penalidade.



No segundo tempo, a Alemanha ampliou a vantagem através de Jamal Musiala (47), Nathaniel Brown (68), Deniz Undav (78) e Kai Havertz (88), que se juntou ao norte-americano Folarin Balogun na lista de jogadores a `bisarem` no Mundial2026.



O triunfo coloca a Alemanha na liderança do grupo, que integra ainda as seleções do Equador e da Costa do Marfim, que jogam às 00:00 de segunda-feira (horas de Lisboa).