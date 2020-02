Altintop embaixador da final da “Champions” antevê jogo do Sporting

O defesa-central turco Demiral atualmente na Juventus fez parte do plantel do Sporting. Altintop reconhece que a passagem do jogador pelo clube português o valorizou.



Altintop, entrevistado pelo jornalista Nuno Matos, falou também sobre o facto de ser, embaixador da final da Liga dos Campeões marcada para 30 de maio, em Istambul.



O ex-futebolista entrou no início de junho de 2019 para a direção da Federação Turca de Futebol, onde assumiu a pasta das seleções jovens.