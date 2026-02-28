Alverca arranca empate em Guimarães

O Alverca obteve um importante empate 1-1 em casa do Vitória de Guimarães, na 24.ª jornada da I Liga, o que deixa os ribatejanos mais próximos da permanência e os vitorianos longe da Europa.

A formação de Guimarães, que somou o segundo jogo sem vencer, adiantou-se por Samu, aos 46 minutos, mas viu a equipa de Alverca, que já está sem vencer há seis encontros, embora tenha somado o terceiro empate consecutivo, igualar por Figueiredo, aos 65.



Com este empate, o Vitória segue no nono lugar, com 32 pontos, a distantes 13 do Sporting de Braga, quarto, e oito do Gil Vicente, quinto, enquanto os ribatejanos seguem num tranquilo 10.º lugar, com 27.

