Anselmi assiste a novo deslize do FC Porto

Duas grandes penalidades falhadas por Galeno, a última das quais nos derradeiros instantes do jogo com o Santa Clara impediram a reviravolta do FC Porto, que assim, não foi além de um empate com o Santa Clara em pleno estádio do Dragão. À 19.ª jornada, os dragões voltaram a tropeçar, com o provável futuro treinador Martín Anselmi a assistir nas bancadas.

Os portistas somaram o quinto jogo consecutivo sem vencer em todas as provas e falharam a ultrapassagem ao Benfica no campeonato, que o Sporting lidera agora com uma vantagem de seis pontos sobre os seus dois arqui-rivais.



Hoje, no Dragão, Gabriel Silva, aos 33 minutos, marcou o golo dos açorianos, que tinham perdido em todas as anteriores visitas ao FC Porto. O golo do empate surgiu por Otávio aos 76 minutos de um encontro em que Galeno desperdiçou duas grandes penalidades, aos 72 e aos 90+6, esta última defendida pelo guarda-redes Gabriel Batista, no último lance do jogo.



Após duas derrotas, o FC Porto mantém-se no terceiro lugar, com os mesmos 41 pontos do Benfica, segundo, ambos a seis pontos do líder Sporting, enquanto o Santa Clara, que terminou o jogo de hoje em inferioridade numérica, devido à expulsão de Matheus Pereira, por acumulação de cartões amarelos, permanece no quinto posto, com 32.