António Costa. "O desporto não pode ser um campo de batalha"

O primeiro-ministro esteve a assistir ao jogo de estreia no mundial de râguebi entre Portugal e o País de Gales.



No final do jogo, Costa disse aos jornalistas que "o futebol feminino é muito parecido com o raguebi: há muito menos confusão, muito menos faltas, discussões, insultos".



O primeiro-ministro lembrou que o Governo tem apresentado um conjunto de iniciativas relacionadas com o futebol, mas defende que "mais do que as iniciativas que o Governo tem de tomar e mais do que a legislação que tem que impor, é a própria autorregulação que tem de prevalecer".