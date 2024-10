Arouca goleado no Estoril

O Estoril Praia conquistou a sua segunda vitória na I Liga após ter operado a reviravolta e goleado o Arouca por 4-1, em casa, para a nona jornada.

O emblema da Linha de Cascais entrava em campo pressionado após ter sido afastado na terceira eliminatória da Taça de Portugal pelo Lusitano de Évora (4-3 nas grandes penalidades, após 0-0 no prolongamento), mas reagiu com uma exibição de qualidade e um resultado robusto que o coloca provisoriamente no 11.º lugar, com nove pontos.



Já o Arouca manteve os sete pontos, foi ultrapassado precisamente pelos ‘canarinhos’ e caiu para o 14.º lugar.



Henrique Araújo marcou primeiro para a equipa visitante, aos 24 minutos, mas o Estoril Praia virou o resultado com dois golos antes do intervalo, por Alejandro Marqués, aos 30 minutos, e Wagner Pina, aos 42.



Na segunda parte, Pedro Álvaro, aos 64 minutos, e Jordan Holsgrove, aos 90, consumaram os números da goleada estorilista.



Pressionado pela necessidade de vencer e pela contestação ao seu treinador, Ian Cathro, o Estoril Praia entrou mais acutilante no primeiro quarto de hora da partida mas, mais eficaz, foi o Arouca que se adiantou no marcador, através de finalização certeira de Henrique Araújo, servido na área por cruzamento milimétrico tirado por Ivo Rodrigues a partir da esquerda.



O Estoril Praia não acusou o golo sofrido e Alejandro Marqués liderou a reação com uma primeira tentativa, ainda a partir do meio-campo, aos 29, e no minuto seguinte chegaria mesmo ao golo através de um pontapé de difícil execução correspondendo a cruzamento de Pedro Amaral pela esquerda.



Pedro Amaral exibir-se-ia novamente em evidência, com uma segunda assistência, ainda antes do intervalo, aos 42 minutos, servindo Wagner Pina numa jogada velocidade bem elaborada que encaminhou o Estoril Praia à reviravolta.



Na segunda parte o Arouca procurou ‘tomar as rédeas’ e esteve perto de igualar, mas aos 61 minutos Jason Remeseiro, atirou de forma potente mas na direção do poste. Os visitantes desperdiçavam uma boa ocasião para reentrar na discussão pelo resultado e os locais, logo em seguida, aproveitariam.



O Estoril Praia chegou ao terceiro golo aos 64 minutos, através de um canto batido por Jordan Holsgrove para uma entrada confiante de Pedro Álvaro a cabecear sem possibilidades de defesa, aproximando o emblema da Amoreira do triunfo.



Por seu turno o Arouca, infeliz, desperdiçou uma ocasião soberana para reduzir, através de uma grande penalidade cobrada por Jason e contrariada por uma muito boa defesa do guarda-redes Joel Robles.



Tirando proveito da ineficácia do adversário, o Estoril Praia estabeleceria ainda números de goleada com um livre direto batido de forma irrepreensível por Jordan Holsgrove que sentenciou o resultado final sobre o minuto 90.