Santiago Colombatto colocou o Famalicão em vantagem, num golo de livre direto, aos 21 minutos de jogo. Dez minutos depois, o empate surgiu por André Bukia, com a bola a entrar no ângulo superior esquerdo da baliza famalicense. Depois do intervalo, o Arouca embalou e Morlaye Sylla, aos 52', Anthony, aos 58' e Oday Dabbagh, aos 84 minutos, fizeram o resultado final de 4-1. O Arouca salta para o 11.º lugar, com 12 pontos, e o Famalicão é 15,º, com 7 pontos.