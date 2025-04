Arouca praticamente garante manutenção com triunfo sobre o Estrela da Amadora

O Arouca praticamente garantiu sábado a permanência na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 na receção ao Estrela da Amadora, em jogo da 30.ª jornada da competição. O uruguaio Dylan Nandín marcou o único golo do encontro, aos 67 minutos, que permite aos arouquenses subirem ao 12.º lugar, com 33 pontos, 12 acima da zona de despromoção e nove face ao AVS, que é 16.º, em posição de play-off. Por seu lado, o Estrela da Amadora continua no 15.º posto, com 26 pontos, depois de averbar a quarta derrota nos últimos cinco encontros no campeoanto.