Em jogo da 15.ª jornada e o derradeiro em 2023 para as duas equipas, Kialonda Gaspar (Estrela) fez o primeiro golo, de cabeça, aos 11 minutos. A abrir o segundo tempo Rafa Mújica empatou 1-1. Jason e Javi Montero ampliaram para 3-1 a favor dos visitantes. Nos descontos André Bukia fechou as contas em 4-1. Com esta vitória, Arouca e Estrela são agora nono e décimo classificados, ambos com 16 pontos.