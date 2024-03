Arouca volta às vitórias e amplia série negativa do Farense na I Liga

O Arouca regressou às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer na receção ao Farense por 2-1, em jogo da 27.ª jornada, consolidando o sétimo lugar no campeonato. Em Arouca, Tiago Esgaio, aos 45+1 minutos, e Cristo, aos 68, marcaram os golos que permitiram aos arouquenses, que tinham perdido nas duas rondas anteriores, voltarem aos triunfos e passarem a somar 37 pontos, diminuindo ainda para cinco a diferença pontual para o sexto classificado Moreirense, que hoje foi derrotado na visita ao ‘vizinho’ Vitória de Guimarães (1-0). Já o Farense, que ainda reduziu através de Bruno Duarte (88) e viu Cáseres ser expulso por acumulação de amarelos nos descontos, somou o nono jogo sem ganhar na I Liga e manteve-se, à condição, no 12.º posto, com 27 pontos.