Artur Jorge. Braga está pronta para vencer a Taça

No Sporting Clube de Braga, Tormena e Borja estão recuperados e trabalharam sem limitações no relvado do Jamor. Apenas Sequeira é baixa para a final da Taça. Artur Jorge disse que a equipa está pronta para vencer e conseguir uma das melhores épocas de sempre.