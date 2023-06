Artur Jorge procura no Jamor o primeiro troféu da carreira

O treinador do Braga vai ao Jamor em busca do primeiro troféu. José Nuno Azevedo, antigo colega de equipa de Artur Jorge, considera que ele é mais tranquilo como treinador do que a jogar e diz também que ganhar a Taça seria um prémio justo para a época do Braga.