Assembleia Geral Liga de Clubes marcada pela ausência dos presidentes

Assembleia Geral da Liga está reunida, esta sexta-feira, para alterar o documento que já aprovara e foi contestado pela Federação Portuguesa de Futebol e respetivo Conselho de Disciplina.Embora o representante do Sporting na Direção da Liga esteja presente, a SAD presidida por Frederico Varandas não votará as alterações ao Regulamento Disciplinar (RD) em discussão, esta sexta-feira, na Assembleia Geral do futebol profissional. O documento já fora aprovado, no início de junho, mas viu a ratificação travada em sede federativa.





Em causa estão alterações a cinco artigos. A Direção da FPF não quer que seja alterada a redação do art. 150º, relativo às sanções para os jogadores que não compareçam aos trabalhos das seleções nacionais. Os clubes optaram por remeter para a norma disciplinar da FIFA, mais leve do que aquela que vigora em Portugal, desde 1996, e terão de recuar, para o documento ser ratificado.



A oposição da Direção da FPF foi conhecida horas antes da AG em que o documento ia ser submetido a ratificação. Na mesma altura, também o Conselho de Disciplina apresentou um parecer a contestar as alterações aos artigos 225º (ponto 4), 259º (1 e 2), 261º 2 276º (3, 4 e 5), por entender que viola o Regime Jurídico das Federações Desportivas.



Perante estes obstáculos, a ratificação em AG federativa foi suspensa e a Liga marcou nova reunião magna de clubes para votar uma nova versão do RD. A FPF volta a reunir em AG no dia 25, e o novo RD poderá ser ratificado nessa altura. Se tal não suceder, mantém-se em vigor o atual.