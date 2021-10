Bebé é o único campeão mundial de futsal não profissional e conjuga treinos com trabalho

Portugal conquistou o Mundial de futsal há duas semanas. Bebe é o único dos campeões não profissional. Treina, trabalha no restaurante da mãe e volta a treinar durante a noite. A RTP acompanhou um dia na vida do guarda-redes português, campeão do mundo.