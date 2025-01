Benfica cai em Rio Maior

O Casa Pia impôs ao Benfica a terceira derrota nos últimos quatro jogos, alcançando simultaneamente o seu primeiro triunfo sobre as águias no principal escalão do futebol nacional. Com o desaire por 3-1 em Rio Maior, na 19.ª jornada, os encarnados podem ver o Sporting distanciar-se ainda mais na liderança.

Em partida referente à 19.ª jornada da I Liga, disputada no Estádio Municipal de Rio Maior, Di María até adiantou o Benfica, na conversão de um penálti, aos 14 minutos, mas Cassiano, aos 32, e Nuno Moreira, já aos 60, operaram a reviravolta - a segunda que os ‘encarnados’ sofrem em apenas quatro dias, após o desaire com o FC Barcelona -, que ficaria sentenciada através do golo de Jérémy Livolant já em período de compensação.







Com este resultado, o conjunto de Bruno Lage permanece provisoriamente na segunda posição, com 41 pontos, mas pode ver o Sporting, que hoje recebe o Nacional às 20:30, aumentar a diferença na frente do campeonato. Já o Casa Pia, que soma o sétimo jogo consecutivo a pontuar, dos quais cinco vitórias e dois empates, continua em sexto lugar, agora com 30 pontos.





Vantagem... e reviravolta