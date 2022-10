Benfica confiante enfrenta Vitória de Guimarães

O Benfica joga hoje, em Guimarães, frente ao Vitória. Roger Schmidt está confiante em que a equipa vai manter o rendimento, apesar da pausa para as seleções. Do lado do Vitória, o técnico Moreno acredita que pode ser o primeiro a tirar pontos ao Benfica.