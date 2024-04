Benfica defronta o Farense à procura de um regresso aos triunfos

A equipa encarnada procura um regresso aos triunfos nos jogos fora depois de duas derrotas seguidas com o Sporting no campeonato e frente ao Marselha, que ditou a eliminação da Liga Europa.

O último encontro no Estádio de São Luís terminou com um empate sem golos em 2021.



Já na primeira volta da atual edição da liga, na Luz, o jogo terminou empatado a uma bola.



Tomás Araújo e Bernat estão lesionados e fora das opções de Roger Schmidt.



À entrada para esta jornada 30 o Benfica está a sete pontos do líder Sporting.



Há pouco, Schmidt garantiu que depois da desilusão na Europa o objetivo é terminar o campeonato da melhor forma.