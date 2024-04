O Benfica acrescenta que o foco de toda a estrutura do futebol e do treinador Roger Schmidt está, por inteiro, na passagem às meias-finais da Liga Europa e nas 6 vitórias que pretendem assegurar no Campeonato.



Os rumores do interesse em José Mourinho surgiram depois da contestação a Roger Schmidt, devido aos maus resultados mais recentes e à presença frequente do treinador português nas bancadas do Estádio da Luz.