Benfica empata sem golos na Luz com o Bolonha

O Benfica cedeu o primeiro empate na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, ao registar um nulo (0-0) na receção aos italianos do Bolonha, em jogo da sexta jornada da competição. Com este empate, os encarnados caíram para a 15.ª posição, com 10 pontos, ainda dentro da zona de play-off e em igualdade com outras quatro formações, entre as quais o Sporting, que é 17.º, enquanto o Bolonha é 33.º, com apenas dois pontos. Na próxima jornada da fase de liga, a sétima e penúltima, o Benfica vai receber o FC Barcelona, em 21 de janeiro de 2025.