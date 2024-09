Benfica goleou Santa Clara na estreia de Bruno Lage

O Benfica venceu em casa o Santa Clara por 4-1, em encontro da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, no regresso do treinador Bruno Lage, após uma primeira passagem em 2018/19 e 2019/20. O estreante Aktürkoglu (27 minutos), Florentino (34), António Silva (47) e Di María (58) marcaram os tentos dos 'encarnados', após o empate (1-1) em Moreira de Cónegos, que condenou Roger Schmidt, depois de Vinicius Lopes adiantar os açorianos, logo aos 23 segundos. Na classificação, o Benfica, que soma três triunfos em três jogos caseiros, passou a somar 10 pontos, saltando, provisoriamente, para o terceiro lugar, a cinco do campeão e líder 100% vitorioso Sporting.