Benfica prepara encontro frente ao Rangers

O treinador já sabe que não pode contar com Bernat. O defesa está a recuperar de lesão.



Roger Schimdt pode fazer mudanças depois das derrotas com Sporting e Porto. Florentino e Arthur Cabral são fortes candidatos à titularidade no jogo que está marcado para amanhã às oito da noite no estádio da Luz.



O técnico admite que está ansioso por este jogo para fazer esquecer a goleada frente ao Porto.