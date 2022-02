Boavista recupera desvantagem de dois golos e empata Benfica

O Benfica entrou no Bessa decidido a marcar, algo que apenas conseguiu ao passar dos 20 minutos, num remate de fora da área por parte de Adel Taarabt. Dez minutos depois o 2-0, com golo de Grimaldo e vantagem tranquila até se atingir o intervalo. O Boavista foi atrás do prejuízo, e, aos 75', após uma perda de bola na área "encarnada", Gustavo Sauer concretizou com sucesso a troca de bola dos "axadrezados". Estava relançado o jogo, com o Boavista a fazer o empate 2-2, pouco tempo depois, desta feita o remate final pertenceu a Gaïus Makouta. Hamache ainda espreitou o 3-2, num remate de livre direto mesmo em frente à baliza das "águias", mas o esférico saiu um pouco por cima. Com este empate, o Benfica, que pretendia aproximar-se do Sporting, pode ficar ainda mais distante do segundo lugar. O Benfica segue na terceira posição, com 51 pontos. O Boavista, que não vence há oito encontros, período no qual somou sete empates, é 12.º classificado, com 22.