Boavista vence na casa "emprestada" do Casa Pia

O Boavista entrou sábado na edição 2024/25 da I Liga portuguesa de futebol com um triunfo frente ao Casa Pia, por 1-0, em jogo da primeira jornada, com um golo apontado por Reisinho já na segunda parte. Em Rio Maior, `casa` emprestada da formação lisboeta, o médio boavisteiro marcou o único golo da partida aos 77 minutos, na conversão de uma grande penalidade. Com este triunfo, o Boavista junta-se ao Sporting nas equipas que entraram a ganhar no campeonato nos três jogos já disputados, enquanto o Casa Pia vai procurar os primeiros pontos na próxima ronda, na visita ao Benfica.