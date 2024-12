Braga e Famalicão empatam na pedreira

O Sporting de Braga recuperou de uma desvantagem de dois golos e empatou na receção ao Famalicão 3-3, em jogo da 14.ª jornada da I Liga de futebol. Os famalicenses, que estrearam no banco o treinador Hugo Oliveira, que rendeu Armando Evangelista, chegaram ao intervalo em vantagem, ao beneficiarem de um autogolo de El Ouazzani, aos 45+3, e ampliaram por Gustavo Sá (56), antes de Ricardo Horta, aos 62, reduzir para os arsenalistas. O Famalicão voltou à vantagem de dois golos aos 70 minutos, por intermédio de Gil Dias, mas o Braga, que vinha de uma derrota a meio da semana frente à Roma, para a Liga Europa, somou o segundo empate consecutivo para a Liga em casa, depois de Paulo Oliveira (77) e novamente Ricardo Horta (90+4) anularem a vantagem do rival minhoto. Com este empate, o Sporting de Braga fecha a 14.ª ronda no quinto lugar, com 25 pontos, menos dois do que o Santa clara, quarto, enquanto o Famalicão é oitavo, com 19.