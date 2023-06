Carlos Carvalhal já não é treinador do Celta de Vigo

Carvalhal conseguiu a manutenção do Celta no primeiro escalão espanhol na última jornada.



Na próxima época, o treinador português pretendia condições que permitissem ao clube lutar por outros objetivos.



Essas condições não terão sido garantidas e as duas partes acertaram a rescisão do contrato.



Carlos Carvalhal fica assim livre para um novo desafio.