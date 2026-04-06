O Benfica desperdiçou a oportunidade de se aproximar dos lugares cimeiros da I Liga, ao não ir além de um empate a uma bola na visita ao Casa Pia, em jogo da 28.ª jornada da prova.
Reportagem
Desporto
Casa Pia empata Benfica
RTP
Em Rio Maior, os ‘encarnados’ que na primeira volta empataram 2-2 na Luz com o Casa Pia, colocaram-se em vantagem aos 68 minutos, por intermédio do colombiano Richard Rios, mas Rafael Brito empatou a partida, aos 78.
O Benfica, que não aproveitou o empate do FC Porto para se aproximar da liderança, segue na terceira posição, com 66 pontos, a dois do Sporting, segundo e com menos um jogo disputado, e a sete dos ‘dragões, enquanto o Casa Pia, que somou o quinto jogo sem vencer, é 16.º, com 25, em igualdade com o Nacional, 15.º, mas tem menos um jogo disputado.