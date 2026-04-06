Casa Pia empata Benfica

O Benfica desperdiçou a oportunidade de se aproximar dos lugares cimeiros da I Liga, ao não ir além de um empate a uma bola na visita ao Casa Pia, em jogo da 28.ª jornada da prova.

Em Rio Maior, os ‘encarnados’ que na primeira volta empataram 2-2 na Luz com o Casa Pia, colocaram-se em vantagem aos 68 minutos, por intermédio do colombiano Richard Rios, mas Rafael Brito empatou a partida, aos 78.



O Benfica, que não aproveitou o empate do FC Porto para se aproximar da liderança, segue na terceira posição, com 66 pontos, a dois do Sporting, segundo e com menos um jogo disputado, e a sete dos ‘dragões, enquanto o Casa Pia, que somou o quinto jogo sem vencer, é 16.º, com 25, em igualdade com o Nacional, 15.º, mas tem menos um jogo disputado.