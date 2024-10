Champions. Sporting empata em Eindhoven

Entrada forte do PSV refletida ao minuto 15 com o golo de Jerdy Schouten (1-0). O Sporting tardou em reagir, mas não conseguiu evitar a desvantagem até ao intervalo no Philips Stadion. No segundo tempo, os neerlandeses continuaram a dificultar a saída de bola dos "leões" exercendo pressão perto da área "leonina". A pressão alta ia dando frutos, pois o Sporting não alcançava a baliza adversária tantas vezes como desejava. Só que aos 83', Daniel Bragança desferiu um remate com sucesso e empatou a partida 1-1. O empate com o PSV Eindhoven permite ao Sporting somar 4 pontos em duas jornadas da Champions, agora com novo formato. O Sporting venceu o Lille (2-0) na primeira jornada e empatou esta noite. O PSV Eindhoven tem apenas um ponto.