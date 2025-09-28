Chuchu Ramírez marca golo da vitória do Nacional em Braga

O avançado venezuelano Chuchu Ramírez marcou o golo da vitória do Nacional na visita ao Sporting de Braga, por 1-0, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol. O antigo jogador de Marítimo e Vitória de Guimarães assinou o único tento do encontro, logo aos seis minutos, e assegurou o segundo triunfo dos madeirenses no campeonato, depois de duas derrotas seguidas. O Nacional subiu ao 13.º lugar, com os mesmos sete pontos de Estrela da Amadora, Alverca e Casa Pia, a dois do Sporting de Braga, que é sétimo, apesar de não vencer há cinco jogos.