Conceição antevê dificuldades no jogo com o Inter de Milão

Sérgio Conceição disse que o seu silêncio nos últimos jogos do campeonato tem a ver com o "ruído" do futebol português. Na antevisão do jogo com o Inter de Milão para a Liga dos Campeões, o treinador do FC Porto afirmou tratar-se de um jogo difícil.