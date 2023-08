Apesar do pedido público de desculpa, as críticas têm subido de tom. O próprio primeiro-ministro espanhol já condenou a atitude do dirigente federativo, fala em gesto inaceitável e crescem de vários quadrantes os apelos à demissão.Ana Sofia Fernandes, da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, considera essencial condenar o gesto do dirigente espanhol.