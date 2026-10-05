Cúpula da FPF mantém porta aberta a Cristiano Ronaldo

Tal como prometeu, o selecionador falou da polémica no fim do jogo com a Noruega.





"Para mim, nunca foi um caso, mas uma coisa que achava normal como treinador. Há princípios inegociáveis para mim, mas, como não houve nada de especial em relação à minha autoridade, ele será convocável na próxima vez, caso esteja a jogar no Al Nassr e queira regressar à seleção", sublinhou o técnico, em conferência de imprensa no Estádio do Dragão, no Porto.



O Presidente da Federação também abre a porta ao diálogo com Cristiano Ronaldo.