Desporto
Seleção Nacional
Cúpula da FPF mantém porta aberta a Cristiano Ronaldo
Jorge Jesus diz que foi um mal-entendido e que Cristiano Ronaldo pode voltar à seleção portuguesa quando quiser.
Foto: Manuel Fernando Araújo - Lusa
Tal como prometeu, o selecionador falou da polémica no fim do jogo com a Noruega.
"Para mim, nunca foi um caso, mas uma coisa que achava normal como treinador. Há princípios inegociáveis para mim, mas, como não houve nada de especial em relação à minha autoridade, ele será convocável na próxima vez, caso esteja a jogar no Al Nassr e queira regressar à seleção", sublinhou o técnico, em conferência de imprensa no Estádio do Dragão, no Porto.
O Presidente da Federação também abre a porta ao diálogo com Cristiano Ronaldo.