O Desportivo das Aves tornou-se hoje o 13.º clube a conquistar a Taça de Portugal em futebol, ao vencer o Sporting por 2-1, na final da 78.ª edição da prova, disputada no Estádio do Jamor, em Oeiras. O avançado Alexandre Guedes, de 24 anos, foi o 'herói' dos comandados de José Mota, ao 'bisar', aos 16 e 72 minutos, enquanto o suplente colombiano Montero marcou o golo do conjunto de Jorge Jesus, aos 85. O Desportivo das Aves, que nunca tinha vencido o Sporting, sucede no palmarés da prova ao Benfica, enquanto os 'leões' somaram o 12.º desaire, em 28 finais, numa semana em que só treinaram uma vez, após as agressões a jogadores, em Alcochete.