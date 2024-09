Da desvantagem à goleada

O Benfica viu-se a perder no Estádio da Luz logo aos oito minutos, mas Otamendi, aos 17, iniciou a recuperação que haveria de terminar com uma robusta vitória dos anfitriões sobre o Gil Vicente, em jogo da sétima jornada da I Liga.

Félix Correia abriu o ativo para o Gil Vicente, aos oito minutos, mas os golos de Otamendi, aos 17, e Aktürkoglu, aos 25, viraram o jogo para os ‘encarnados’ ainda na primeira parte. Amdouni, aos 78, Florentino, aos 90, e Rollheiser, aos 90+4, garantiram uma vitória expressiva para o Benfica.



Com casa praticamente cheia e um ambiente de grande fervor no Estádio da Luz, o Benfica teve um ‘déjà-vu’ a abrir a partida diante do Gil Vicente, sofrendo cedo um golo, marcado por Félix Correia, aos oito minutos, tal como já tinha sucedido frente ao Santa Clara.



No entanto, a formação ‘encarnada’ recuperou rapidamente e virou o jogo ainda no primeiro tempo, com os golos de Otamendi e Aktürkoglu.



Bruno Lage não mexeu na equipa e apresentou o mesmo 'onze' que venceu o Boavista (3-0), no Estádio do Bessa, na última jornada, e, diante do Gil Vicente, o técnico dos ‘encarnados’ manteve a confiança em Tomás Araújo para a lateral-direita da defesa, deixando Alexander Bah no banco de suplentes, já recuperado de lesão.



Na formação gilista, o técnico Bruno Pinheiro fez apenas uma alteração em relação ao último jogo, no empate (1-1) diante do Casa Pia, colocando Santi Garcia no meio-campo, no lugar do lesionado Mory Gbane.



O Benfica fez a primeira ameaça por Pavlidis, aos quatro minutos, mas, logo a seguir, os gilistas causaram surpresa na Luz, com Félix Correia isolado a bater Trubin, num desvio de pé direito, após abertura magistral de Fujimoto, fazendo o seu segundo golo no campeonato.



O Benfica reagiu de forma rápida e empatou aos 17 minutos, por Otamendi, a cabecear para golo nas alturas ao primeiro poste, na sequência de um canto cobrado por Di María, virando aos 25, por Aktürkoglu, após um bom golpe de cabeça sem hipóteses para Andrew, anotando o terceiro golo em quatro jogos com a camisola do Benfica



A partir daí a formação ‘encarnada’ ganhou maior ascendente na partida, dispondo de algumas boas situações para voltar a marcar, mas o Gil Vicente também mostrou ser uma equipa desinibida na Luz e, sempre que pôde, tentou criar perigo até ao intervalo.



No segundo tempo, o flanco esquerdo dos ‘encarnados’ continuou a funcionar melhor, mas o Benfica demorava a chegar ao golo da tranquilidade.



Bruno Lage refrescou a frente de ataque, trocando Aktürkoglu por Amdouni, Kökçü por Rollheiser e Arthur Cabral por Pavlidis, poupando depois Di María para dar alguns minutos a Beste.



O Gil também mexeu, com as entradas de João Teixeira (Santi Garcia) e Tidjany Touré (Mboula), mas seriam as alterações promovidas por Bruno Lage a fazer funcionar de novo o marcador para o Benfica.



A 12 minutos do fim, o suíço Amdouni 'disparou' de pé esquerdo de fora da área e fez o 3-1, estreando-se a marcar com a camisola ‘encarnada’.



Nos últimos instantes da partida, Florentino, com uma finalização oportuna, ampliou para 4-1, depois de já ter marcado ao Santa Clara e, no período de descontos, foi o avançado Rollheiser a aproveitar uma defesa incompleta de Andrew a remate de Prestianni para fazer o quinto golo do Benfica.



Com esta vitória, que mantém o registo perfeito da equipa desde que Bruno Lage assumiu o lugar de treinador, o Benfica subiu provisoriamente ao segundo lugar, com 16 pontos, menos cinco do que o comandante Sporting e mais um do que o FC Porto, terceiro, mas com menos um jogo. Por enquanto, os gilistas ocupam o 12.º posto, com sete.