Diogo Ribeiro qualifica-se para meias-finais dos mundiais de natação

O jovem de 19 anos foi segundo na última eliminatória dos 50 metros mariposa. Completou a prova em 23 segundos e 18 centésimos.



Francisco Robalo Quintas esteve em bom plano nos 100 metros bruços, mas falhou a qualificação. Ficou no terceiro lugar, com um minuto, um segundo e 83 centésimos.



Mariana Cunha foi eliminada nos 100 metros mariposa. Ficou em nono na quarta eliminatória.

Francisca Martins também ficou pelo caminho nos 400 metros estilo livre, no vigésimo lugar, entres as 34 participantes.