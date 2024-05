Edição 57 do Rali de Portugal sai para a estrada

David Araújo - RTP

Começa esta quinta-feira o Rali de Portugal. Portugal acolhe a 57ª edição desta prova, quinta ronda do Campeonato do Mundo (WRC), com um elevado número de inscritos, incluindo o campeão em título, Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), e o anterior campeão, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que participam no campeonato apenas a tempo parcial.