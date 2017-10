20h30 - Onze FifPro do ano



Escolhido pelo Sindicato de jogadores, o onze do ano da FIFA é composto por :



- Gianluigi Buffon (Juventus), Dani Alves (Juventus/PSG), Leonardo Bonucci (Juventus/AC Milan), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid, Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andrés Iniesta (FC Barcelona), Leo Messi (FC Barcelona), Neymar Jr. (FC Barcelona/PSG) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid).







20h25 - Prémio Fair-Play



O prémio Fair-Play da FIFA foi atribuído a Francis Kone, do Togo, que salvou a vida um guarda-redes em pleno relvado.







20h17 - Prémio de melhor treinador no futebol feminino



Este galardão foi atribuído a Sarina Wiegman. Aos 47 anos, a treinadora conduziu a seleção holandesa de futebol feminino a uma conquista inédita da Holanda no Europeu 2017.







20h15 - Pelé homenageado



No dia em que completa 77 anos, Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido por Pelé, foi homeageado pela carreira que realizou com o Santos e a Seleção Brasileira.



20h13 - Prémio para os melhores fãs



Samuel Eto'o subiu ao palco para atribuir o galardão de melhores fãs. Coube aos adeptos do Celtic aceitar o prémio, depois de uma coreografia a 360º aquando do 50.º aniversário dos 'Lisbon Lions', que venceram a Taça dos Campeões Europeus, no Jamor.







20h00 - O melhor guarda-redes



O prémio de melhor guarda-redes do ano, uma surpresa nesta edição dos prémios da FIFA, foi atribuído a Gianluigi Buffon, guardião da Juventus.



O guarda-redes transalpino venceu o hexacampeonato com a Juventus, a Copa de Itália e foi finalista vencido da Liga dos Campeões.







19h57 - Prémio de melhor treinador



O prémio do melhor treinador da época transacta foi dado a Zinedine Zidane. O técnico francês liderou o Real Madrid à segunda conquista consecutiva da Liga dos Campeões e conseguiu levar os Merengues à consagração na Liga Espanhola.



Zidane juntou ainda a esse pecúlio as conquistas do Campeonato Mundial de Clubes e as Supertaças Espanhola e Europeia.







19h50 - Prémio Puskas



O vencedor do Prémios Puskas foi atribuído a Olivier Giroud. O avançado do Arsenal marcou um grande golo de calcanhar numa partida frente ao Crystal Palace, na Premier League.







19h40 - "Muito feliz por estar entre os três melhores do mundo"



Palavras de Neymar Jr., um dos finalistas do prémio The Best, aquando da chegada à passadeira verde no Palladium Hotel.



Foto: EPA

Foto: EPA

Depois da chegada de Leo Messi, foi Cristiano Ronaldo quem pisou a passadeira verde do Palladium Hotel, em Londres. O jogador português chegou acompanhado da namorada e do filho e distribuiu autógrafos pelos fãs presentes.Para além de premiar os melhores jogadores do mundo no masculino e no feminino, a FIFA também vai distinguir treinadores, guarda-redes e os melhores golos da última temporada.Zinedine Zidane, Antonio Conte e Massimo Allegri disputam o prémio de melhor treinador no futebol masculino, enquanto no futebol feminino os nomeados são Gerard Preuchet (treinador da equipa feminina do Olympique de Lyon), Nils Nielsen (técnico da Seleção feminina dinamarquesa no Euro2017) e Sarina Wiegman, treinadora da equipa holandesa que se sagrou campeã europeia.Nos guarda-redes, Gianluigi Buffon, Keylor Navas e Manuel Neuer vão tentar arrebatar a distinção de quem melhor defende as redes do seu clube e seleção.Para o prémio Puskas, que vai eleger o melhor golo da época, estão nomeados Olivier Giroud (Arsenal), Deyna Castellanos e Oscarine Masuluke.É o caso de Leo Messi que já agraciou a passadeira verde com a sua presença, distribuindo autógrafos pelos fãs. O jogador do Barcelona é um dos finalistas do prémio da FIFA, depois de ter vencido a Copa do Rey, na última temporada com a equipa catalã.Antes de começar a gala, o Palladium Hotel, em Londres, é testemunha da passagem de grandes nomes do futebol mundial. Para além de se esperar a chegada dos três finalistas, a gala que premeia o melhor do mundo já viu passar grandes lendas.Vultos como Diego Maradona, Cafú, Ronaldo Nazário de Lima, Patrick Kluivert, Peter Schmeichel ou Carlo Ancelotti já se encontram presentes no Palladium Hotel.É daqui a uma hora que começa a gala que vai premiar os melhores do mundo. Do lado masculino estão Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar Jr. que procuram a glória de se tornarem no melhor jogador do mundo da época transacta.O português é o grande favorito e poderá ser declarado o melhor do mundo pela quinta vez e igualar o pecúlio de Messi. O argentino poderá, por sua vez, engrandecer ainda mais a sua lenda e aumentar o número de prémios de melhor do mundo para seis.Caso o prémio da FIFA seja atribuído a Neymar, será a primeira vez que o senhor '222 milhões' vai festejar o título do melhor jogador do mundo.Do lado feminino, uma campeã do mundo, uma campeã europeia e uma venezuelana de apenas 18 anos. A revelação na lista das melhores jogadoras está em Deyna Castellanos, que compete pelo prémio de melhor do mundo com a americana Carli Lloyd e a holandesa Lieke Mertens.