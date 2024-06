Todos os jogos do grupo E se saldaram por empates, circunstância bizarra que acaba por ser positiva tanto para a Eslováquia como para a Roménia, que hoje se defrontaram em Frankfurt, já que ambas as seleções conseguiram a qualificação para os oitavos de final do Europeu. Os golos desta partida surgiram na primeira parte, primeiro pelo eslovaco Duda, aos 24 minutos, e depois pelo romeno Razvan Marin, de penálti, aos 37.