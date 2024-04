Empate em Famalicão

O ‘tranquilo’ Famalicão e o ‘aflito’ Portimonense empataram a dois golos, em encontro da 30.ª jornada da I Liga.

Jhonder Cadiz ‘bisou’ para os locais, aos 60 e 63 minutos, após falhar um penálti aos 45+5, já com o Famalicão com 10, face à expulsão de Justin De Haas, aos 34, enquanto Alemão, aos sete, e Carlinhos, aos 77, de penálti, marcaram para os algarvios.



A formação de Armando Evangelista passou a somar 36 pontos, seguindo no oitavo lugar, enquanto os algarvios contabilizam agora 28, seguindo no 16.º posto, que obriga a disputar o play-off de manutenção.