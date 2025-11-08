Empate no Alverca - Rio Ave

Clayton, aos 35 minutos, adiantou o Rio Ave, cabendo a Sandro Lima, na segunda parte, aos 77, o golo do Alverca, que garantiu um ponto para cada equipa.



Com este empate, o Alverca subiu provisoriamente ao 12.º lugar, com 11 pontos, enquanto o Rio Ave ascendeu ao nono lugar, com 12.



Para a receção ao Rio Ave, o técnico dos ribatejanos, Custódio Castro, repetiu a equipa que perdeu frente ao Sporting (2-0) para a anterior jornada da I Liga.



No Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos mudou cinco jogadores em relação à derrota pesada na receção ao Estoril Praia (4-0), com as entradas de Kevin Chamorro para a baliza, Petrasso e Abbey para o centro da defesa, Brandon Aguilera para a zona intermediária e Ole Pohlmann para a frente de ataque.



O Alverca procurava regressar aos triunfos, após quatro resultados negativos em todas as competições, mas, no primeiro tempo, a eficácia do Rio Ave acabou por ditar a vantagem vila-condense através de um golo de Clayton.



Isto apesar de terem pertencido aos anfitriões as primeiras ocasiões para marcar.



Cédric Nuozzi, muito ativo no flanco esquerdo, deu o primeiro sinal de perigo a cabecear na grande área à figura de Chamorro, e, depois, foi Meupiyiou a encostar na pequena área para um ‘corte’ de um defensor vila-condense junto à linha de golo



O Rio Ave reagiu pouco depois, através de um remate de André Luís, isolado, para defesa apertada de André Gomes.



O guarda-redes do Alverca voltaria a ser preponderante, aos 26, impedindo novamente o golo ao extremo dos vila-condenses, travando um remate ao segundo poste com uma defesa para canto.



Mas aos 35, Clayton não perdoou uma falha de marcação da defesa do Alverca e inaugurou de cabeça o marcador, a passe de Vrousai, fazendo o sétimo golo na competição.



Na segunda parte, o Alverca tentou ripostar, mas foi errando demasiados passes na construção, abrindo espaços para alguns contra-ataques ‘venenosos’ do Rio Ave.



A 20 minutos do fim, o treinador do Alverca arriscou finalmente com a entrada de um segundo ponta de lança, o brasileiro Sandro Lima, substituindo Cédric Nuozzi.



O experiente avançado viria revelar-se determinante, marcando o golo do empate (o seu segundo na I Liga) para os ribatejanos, aos 77 minutos, através de um golpe de cabeça na grande área, na sequência de um de Lincoln.







(Com Lusa)