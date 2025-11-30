Empate no Rio Ave - Santa Clara

Clayton deu vantagem aos vila-condenses, aos 24 minutos, depois de já ter desperdiçado uma grande penalidade, aos 15, e Serginho empatou para os açorianos, aos 38, na conversão de um penálti, com sucesso.



O Rio Ave somou o segundo empate consecutivo e o terceiro jogo seguido sem vencer, ocupando o 11.º lugar, com 13 pontos, mais um do que o Santa Clara, 12.º, que perdeu os seus desafios nas últimas duas jornadas.