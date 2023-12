Equipa do Futebol Clube do Porto esteve o dia inteiro no Olival

Depois da derrota com o Estoril, Sérgio Conceição marcou dois treinos, um de manhã e o outro à tarde. O afastamento da Taça da Liga, logo no primeiro jogo, deixou marcas no Futebol Clube do Porto.

O treinador assumiu a culpa, mas também foi duro nas críticas e nas medidas que decidiu tomar.



Esta manhã, Sérgio Conceição confirmou que João Mário está fora do jogo de amanhã com o Casa Pia e que Alan Varela ainda está em dúvida.



Em relação à derrota com o Estoril, o treinador volta a reafirmar que "no Porto não basta ter contrato".



Do lado do Casa Pia, o treinador Pedro Moreira elogia o Futebol Clube do Porto, mas reforça a ideia de que quer surpreender no Estádio do Dragão.