Estoril acentua crise de resultados do V. Guimarães

Jogando em casa contra o Vitória de Guimarães, na 19.ª jornada, o Estoril Praia venceu por 1-0 e alcançou o terceiro triunfo consecutivo no campeonato.

Depois do ‘bis’ contra o Santa Clara na ronda anterior, o médio ofensivo João Carvalho voltou a ser decisivo, ao marcar o único golo da partida, aos 47 minutos, que permitiu aos estorilistas subirem ao oitavo lugar, com 24 pontos.



Já o Vitória de Guimarães segue numa sequência de sete partidas sem vencer no campeonato e é sétimo colocado, com 26 pontos, sendo que nas últimas 14 jornadas apenas venceu duas vezes.