Estrela da Amadora vence Portimonense e afasta-se da zona de descida

O Estrela da Amadora venceu esta sexta-feira o Portimonense por 3-0, no jogo de abertura da 21.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos amadorenses respirar um pouco melhor face à zona de descida. A formação da Amadora, que já estava há sete jogos sem vencer para o campeonato e vinha de três derrotas consecutivas, chegou ao intervalo a vencer já por 3-0, com golos de Carlinhos (seis minutos), na própria baliza, Léo Jabá (13) e Nakamura (25), novamente na própria baliza, num jogo em que o Portimonense, que somou a segunda derrota seguida, não conseguiu reagir. Com esta vitória, o Estrela subiu provisoriamente ao 12.º posto, com 21 pontos, os mesmos do Portimonense, que baixou, para já, ao 14.º lugar.

Veja o resumo da vitória do Estrela da Amadora sobre o Portimonense: