Desporto
Liga das Nacões
"Eu não sei montar uma equipa para empatar". Jesus monta o 11 de Portugal para ganhar
O selecionador nacional já divulgou em exclusivo à RTP Notícias o onze que vai entrar em campo no estádio do Dragão, frente à seleção da Noruega. Jorge Jesus volta a chamar logo para o inicio Francisco Conceição, Palhinha e João Félix.
Uma estratégia que Jesus diz ser para ganhar e é peremtório: "Eu não sei montar uma equipa para empatar, mas sim para ganhar", sublinha.
Rúben Neves, Pedro Neto e Rafael Leão saíram das escolhas iniciais do selecionador Jorge Jesus, que comandará os lusos em território nacional pela segunda vez, a primeira desde que o capitão Cristiano Ronaldo abandonou, por decisão própria, o estágio da seleção na quarta-feira, um dia antes da vitória na Dinamarca (4-2), para a terceira ronda do Grupo A4.
O onze inícial de Portugal:
- Diogo Costa (Guarda-redes)
Defesas:
- Nuno Mendes
- Renato veiga
- Rúben Dias
- Cancelo
Meio campo:
- Palhinha
- Francisco Conceição
- Vitinha
- Bruno Fernandes (Capitão)
Avançados:
- João Félix
- Gonçalo Ramos