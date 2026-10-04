"Eu não sei montar uma equipa para empatar". Jesus monta o 11 de Portugal para ganhar

"Eu não sei montar uma equipa para empatar". Jesus monta o 11 de Portugal para ganhar

O selecionador nacional já divulgou em exclusivo à RTP Notícias o onze que vai entrar em campo no estádio do Dragão, frente à seleção da Noruega. Jorge Jesus volta a chamar logo para o inicio Francisco Conceição, Palhinha e João Félix.

RTP /
VER MAIS
Uma estratégia que Jesus diz ser para ganhar e é peremtório: "Eu não sei montar uma equipa para empatar, mas sim para ganhar", sublinha.

Rúben Neves, Pedro Neto e Rafael Leão saíram das escolhas iniciais do selecionador Jorge Jesus, que comandará os lusos em território nacional pela segunda vez, a primeira desde que o capitão Cristiano Ronaldo abandonou, por decisão própria, o estágio da seleção na quarta-feira, um dia antes da vitória na Dinamarca (4-2), para a terceira ronda do Grupo A4.

O onze inícial de Portugal:
  • Diogo Costa (Guarda-redes)

Defesas:

  • Nuno Mendes
  • Renato veiga
  • Rúben Dias
  • Cancelo
Meio campo: 
  • Palhinha
  • Francisco Conceição
  • Vitinha
  • Bruno Fernandes (Capitão)

Avançados:
  • João Félix
  • Gonçalo Ramos

PUB
PUB