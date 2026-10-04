"Eu não sei montar uma equipa para empatar". Jesus monta o 11 de Portugal para ganhar

Uma estratégia que Jesus diz ser para ganhar e é peremtório: "Eu não sei montar uma equipa para empatar, mas sim para ganhar", sublinha.





Rúben Neves, Pedro Neto e Rafael Leão saíram das escolhas iniciais do selecionador Jorge Jesus, que comandará os lusos em território nacional pela segunda vez, a primeira desde que o capitão Cristiano Ronaldo abandonou, por decisão própria, o estágio da seleção na quarta-feira, um dia antes da vitória na Dinamarca (4-2), para a terceira ronda do Grupo A4.



O onze inícial de Portugal:

Diogo Costa (Guarda-redes)

Nuno Mendes

Renato veiga

Rúben Dias

Cancelo

Meio campo:

Palhinha

Francisco Conceição

Vitinha

Bruno Fernandes (Capitão)

Avançados: