Euro 2024. Geórgia vs Portugal

Portugal realiza esta quarta-feira a terceira e última partida da fase de grupos. Já apurado para os oitavos de final, Roberto Martínez deverá fazer algumas alterações no onze inicial mas com a garantia que de Cristiano Ronaldo e Diogo Costa vão jogar. A Geórgia, estreante na competição, ainda procura a qualificação e joga todas as fichas contra a seleção portuguesa. A partida tem início às 20h00. Pode seguir todos os acontecimentos no site de notícias da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.