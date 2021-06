Euro2020. Bélgica - Rússia

Com Eden Hazard improvável na equipa titular, Kevin De Bruyne ausente e as gentes de São Petersburgo em peso no apoio ao adversário, a Bélgica poderia ter um começo mais fácil, mas as selecções não chegam ao topo do ranking da FIFA sem serem capazes de dar a volta às adversidades.







O seleccionador da Rússia, Stanislav Cherchesov, espera uma partida emocionante: "Os nossos últimos jogos com a Bélgica foram abertos, com um futebol espetacular que encanta os adeptos".



Estatística: A Bélgica, líder do ranking mundial, venceu a Rússia duas vezes na qualificação para o EURO 2020: em casa por 3-1 em casa e em São Petersburgo por 4-1.