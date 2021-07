Euro2020. Suíça - Espanha

A Espanha, campeã europeia em 1964, 2008 e 2012 e mundial em 2010, chega aos quartos de final após eliminar no prolongamento a vice-campeã mundial Croácia (5-3). Nos quartos, a equipa encontrará uma das grandes surpresas deste Euro2020, a Suíça, que eliminou nos penáltis a campeã mundial em título França, num jogo em que o benfiquista Haris Seferovic bisou, ainda no período regulamentar (3-3). Nos últimos confrontos, em jogos da Liga das Nações em 2020, a Espanha recebeu e venceu a Suíça por 1-0, e empatou em Basileia 1-1, num jogo em que evitou a derrota apenas nos instantes finais, com um golo de Gerard Moreno, aos 89 minutos. O jogo entre espanhóis e suíços realiza-se no Estádio de São Petersburgo. Pode acompanhar o jogo no site da RTP dedicado ao Euro2020.